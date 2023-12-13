Жизнь
16:40, 13 декабря 2023
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Россиянам рассказали, какой налог вырастет в 2024 году

Кадастровая переоценка недвижимости, которая проходила в 2023 году, успешно завершилась, вот только стоимость изменилась в большую сторону. Теперь жильё и нежилые помещения выросли по кадастру в цене на 20–25%. Из-за этого увеличатся и налоги, которые совсем не порадуют, но заплатить их нужно будет только в конце 2025 года, так что время подготовиться есть.

Россиянам рассказали, какой налог вырастет в 2024 году
© Freepik

Как напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьёв, кадастровая стоимость недвижимости отличается от рыночной и рассчитывается по:

  • району;
  • возрасту дома;
  • строительным материалам;
  • экономике в населённом пункте.

От неё в дальнейшем зависит налог за 2024 год, который нужно будет заплатить до декабря 2025-го. Так что есть время всё рассчитать и подготовиться.

Как рассчитать налог на недвижимость?

Сперва нужно узнать кадастровую стоимость в выписке из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Получить её можно:

  • в МФЦ;
  • на сайте Росреестра или Федеральной кадастровой палаты;
  • на «Госуслугах».

Затем рассчитать налог, он составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Но если жильё по кадастру выходит дороже 300 млн рублей, то считать придётся уже 2%.

Если налог покажется слишком высоким, можно обжаловать его в суде. Для этого придётся отправить заявление в специальную комиссию или в подразделения Росреестра. Здесь пригодится оценка рыночной стоимости жилья.

Налог не может вырасти больше чем на 10%, однако могут подрасти другие платежи вроде госпошлины, аренды, выкупной цены, обслуживание, ремонта.

Уже год как можно платить налоги через Единый налоговый счёт. Как он работает и как им лучше пользоваться, чтобы не трепать себе нервы, — читайте здесь.

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