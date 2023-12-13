Россиянам рассказали, какой налог вырастет в 2024 году

Как напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьёв, кадастровая стоимость недвижимости отличается от рыночной и рассчитывается по:

району;

возрасту дома;

строительным материалам;

экономике в населённом пункте.

От неё в дальнейшем зависит налог за 2024 год, который нужно будет заплатить до декабря 2025-го. Так что есть время всё рассчитать и подготовиться.

Как рассчитать налог на недвижимость?

Сперва нужно узнать кадастровую стоимость в выписке из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Получить её можно:

в МФЦ;

на сайте Росреестра или Федеральной кадастровой палаты;

на «Госуслугах».

Затем рассчитать налог, он составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Но если жильё по кадастру выходит дороже 300 млн рублей, то считать придётся уже 2%.

Если налог покажется слишком высоким, можно обжаловать его в суде. Для этого придётся отправить заявление в специальную комиссию или в подразделения Росреестра. Здесь пригодится оценка рыночной стоимости жилья.

Налог не может вырасти больше чем на 10%, однако могут подрасти другие платежи вроде госпошлины, аренды, выкупной цены, обслуживание, ремонта.

Уже год как можно платить налоги через Единый налоговый счёт. Как он работает и как им лучше пользоваться, чтобы не трепать себе нервы, — читайте здесь.