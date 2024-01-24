Жизнь
Опубликовано 24 января 2024, 05:00
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Россиянам рассказали, какую воду включать в душе — горячую или холодную

Обычный приём душа можно превратить из гигиенической процедуры в оздоровительную, если правильно выбрать температуру воды. Холодный и горячий душ различаются по своему воздействию на организм. Первый часто советуют, чтобы взбодриться, второй — чтобы расслабиться. А какой из них лучше на самом деле, рассказала врач — аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.
Freepik

Freepik

Чем полезен холодный душ

У холодного душа масса полезных свойств. Помимо того, что он помогает проснуться и взбодриться, он также улучшает:

  • концентрацию внимания;
  • метаболизм;
  • кровообращение, что способствует тонусу сердца, профилактике целого ряда заболеваний и даже укреплению волос;
  • восстановление после физических нагрузок.

Но есть у такого душа и ограничения, предупредила заведующая отделением аллергологии и иммунологии, младший научный сотрудник Центра хирургии имени Петровского Евгения Паршина. Холодной водой не стоит увлекаться тем, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами. В этом случае лучше выбрать контрастный душ, добавила врач.

Какая польза от горячего душа

Горячий душ помогает:

  • регулировать давление;
  • снизить риск атеросклероза;
  • улучшить когнитивные функции за счёт стимуляции развития нейронов головного мозга (растёт способность к обучению и улучшению памяти);
  • снять воспаление и боль;
  • нормализовать сон.

У горячей воды тоже есть свои противопоказания. Чаще всего проблемы возникают со стороны сердечно-сосудистой системы. Кроме того, такая вода может пересушить кожу, сказала Паршина «Аргументам и фактам».

Чтобы душ стал по-настоящему полезным для здоровья, его нужно принимать правильно. Вот 3 главных правила, как соблюдать гигиену.

Автор:Евгения Лещова
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