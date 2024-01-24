Россиянам рассказали, какую воду включать в душе — горячую или холодную

Чем полезен холодный душ

У холодного душа масса полезных свойств. Помимо того, что он помогает проснуться и взбодриться, он также улучшает:

концентрацию внимания;

метаболизм;

кровообращение, что способствует тонусу сердца, профилактике целого ряда заболеваний и даже укреплению волос;

восстановление после физических нагрузок.

Но есть у такого душа и ограничения, предупредила заведующая отделением аллергологии и иммунологии, младший научный сотрудник Центра хирургии имени Петровского Евгения Паршина. Холодной водой не стоит увлекаться тем, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами. В этом случае лучше выбрать контрастный душ, добавила врач.

Какая польза от горячего душа

Горячий душ помогает:

регулировать давление;

снизить риск атеросклероза;

улучшить когнитивные функции за счёт стимуляции развития нейронов головного мозга (растёт способность к обучению и улучшению памяти);

снять воспаление и боль;

нормализовать сон.

У горячей воды тоже есть свои противопоказания. Чаще всего проблемы возникают со стороны сердечно-сосудистой системы. Кроме того, такая вода может пересушить кожу, сказала Паршина «Аргументам и фактам».

Чтобы душ стал по-настоящему полезным для здоровья, его нужно принимать правильно. Вот 3 главных правила, как соблюдать гигиену.