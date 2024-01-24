Россиянам рассказали, какую воду включать в душе — горячую или холодную
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Чем полезен холодный душ
У холодного душа масса полезных свойств. Помимо того, что он помогает проснуться и взбодриться, он также улучшает:
- концентрацию внимания;
- метаболизм;
- кровообращение, что способствует тонусу сердца, профилактике целого ряда заболеваний и даже укреплению волос;
- восстановление после физических нагрузок.
Но есть у такого душа и ограничения, предупредила заведующая отделением аллергологии и иммунологии, младший научный сотрудник Центра хирургии имени Петровского Евгения Паршина. Холодной водой не стоит увлекаться тем, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами. В этом случае лучше выбрать контрастный душ, добавила врач.
Какая польза от горячего душа
Горячий душ помогает:
- регулировать давление;
- снизить риск атеросклероза;
- улучшить когнитивные функции за счёт стимуляции развития нейронов головного мозга (растёт способность к обучению и улучшению памяти);
- снять воспаление и боль;
- нормализовать сон.
У горячей воды тоже есть свои противопоказания. Чаще всего проблемы возникают со стороны сердечно-сосудистой системы. Кроме того, такая вода может пересушить кожу, сказала Паршина «Аргументам и фактам».
Чтобы душ стал по-настоящему полезным для здоровья, его нужно принимать правильно. Вот 3 главных правила, как соблюдать гигиену.