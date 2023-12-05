Россиянам рассказали, кем устроиться работать ради 170 тысяч в месяц

Согласно исследованию сервиса поиска работы SuperJob, пешие курьеры в столице получают каждый месяц около 115 000 рублей, а водители-курьеры — в полтора раза больше. За год показатели в среднем увеличились на 8–11%. Учителя в Москве при этом зарабатывают чуть меньше 149 000 рублей до вычета налогов, а инженеры — 124 500 рублей.

Перед Новым годом курьеры смогут зарабатывать ещё больше, заявила «Вечерней Москве» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. Всё из-за сезонного скачка спроса — понадобится доставить все корпоративные и персональные подарки, а ещё многочисленные онлайн-заказы.

Такие доходы курьеров объясняются их дефицитом, уверен кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. Он при этом напомнил, что с «инженерским» графиком курьер зарабатывал бы куда меньше.