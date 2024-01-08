Россиянам рассказали, когда в 2024 году будут длинные выходные

Первые нестандартные выходные после январских ждут россиян 23, 24 и 25 февраля. Это конец недели — пятница, суббота и воскресенье.

На пятницу в 2024 году выпал и женский праздник, так что в марте тоже будем отдыхать три дня до понедельника — 8, 9 и 10 числа.

Дальше ждём конца апреля. Майские выходные разбили на две части. Есть один нюанс: суббота, 27 апреля, будет рабочей , то есть придётся потрудиться шесть дней подряд. Дальше выходные — с 28 апреля по 1 мая. Ещё четыре дня отдыха в честь праздников пройдут с 9 по 12 мая.

Дополнительный выходной посередине недели будет в июне — среда, 12-е число. В этот день отмечается Дня России.

Июль, август, сентябрь и октябрь лишены официальных праздничных дней. В ноябре отдыхаем 3-го и 4-го (воскресенье и понедельник). Но суббота, 2 ноября, — рабочий день , так что фактически потрудиться придётся столько же, сколько обычно.

Ну а самые долгожданные выходные начнутся в декабре : с воскресенья, 29-го. Суббота, 28-е, — рабочая. Календаря на 2025 год пока нет, так что на сколько затянутся каникулы — пока не понятно.

Список праздничных выходных

30 декабря — 8 января;

23–25 февраля;

8–10 марта;

28 апреля — 1 мая;

9–12 мая;

12 июня;

3–4 ноября;

29–31 декабря.

Шестидневные рабочие недели:

22–27 апреля;

28 октября — 2 ноября;

23–28 декабря.

Ранее рассказали, в какие месяцы 2024-го выгоднее пойти в отпуск. Всё зависит от того, чего вы хотите больше — сохранить дни для отдыха или получить побольше денег.