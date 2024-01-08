Россиянам рассказали, когда в 2024 году будут длинные выходные
Самые длинные праздничные выходные россияне уже отгуляли. Следующие ждут в феврале — три дня подряд в честь Дня защитника Отечества. Затем столько же в марте благодаря Международному женскому дню. Первая часть выходных, посвящённых майским праздникам, начнётся уже в апреле. Дальше — дополнительные дни отдыха в мае и один в июне. В общем, вся первая половина 2024 года будет разбавлена выходными Рассказываем, в какие дни пятидневщиков официально освободят от работы.
Первые нестандартные выходные после январских ждут россиян 23, 24 и 25 февраля. Это конец недели — пятница, суббота и воскресенье.
На пятницу в 2024 году выпал и женский праздник, так что в марте тоже будем отдыхать три дня до понедельника — 8, 9 и 10 числа.
Дальше ждём конца апреля. Майские выходные разбили на две части. Есть один нюанс: суббота, 27 апреля, будет рабочей , то есть придётся потрудиться шесть дней подряд. Дальше выходные — с 28 апреля по 1 мая. Ещё четыре дня отдыха в честь праздников пройдут с 9 по 12 мая.
Дополнительный выходной посередине недели будет в июне — среда, 12-е число. В этот день отмечается Дня России.
Июль, август, сентябрь и октябрь лишены официальных праздничных дней. В ноябре отдыхаем 3-го и 4-го (воскресенье и понедельник). Но суббота, 2 ноября, — рабочий день , так что фактически потрудиться придётся столько же, сколько обычно.
Ну а самые долгожданные выходные начнутся в декабре : с воскресенья, 29-го. Суббота, 28-е, — рабочая. Календаря на 2025 год пока нет, так что на сколько затянутся каникулы — пока не понятно.
Список праздничных выходных
- 30 декабря — 8 января;
- 23–25 февраля;
- 8–10 марта;
- 28 апреля — 1 мая;
- 9–12 мая;
- 12 июня;
- 3–4 ноября;
- 29–31 декабря.
Шестидневные рабочие недели:
- 22–27 апреля;
- 28 октября — 2 ноября;
- 23–28 декабря.
Ранее рассказали, в какие месяцы 2024-го выгоднее пойти в отпуск. Всё зависит от того, чего вы хотите больше — сохранить дни для отдыха или получить побольше денег.