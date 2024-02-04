Россиянам рассказали, когда загранпаспорт могут изъять в аэропорту

Что случилось

Несколько жителей Екатеринбурга столкнулись с проблемой в аэропорту. Одна женщина, летевшая на отдых, рассказала, что пограничники отказывались пустить её на рейс, потому что в её основном паспорте был указан город рождения Екатеринбург. А в заграничном паспорте у неё был указан Свердловск (город назывался так до 1991 года).

После долгих уговоров пограничники всё-таки пропустили женщину в самолёт. Она смогла улететь в отпуск и не потерять путёвку стоимостью 150 000 рублей.

Почему вообще произошла неразбериха? Всё дело в новом законе, по которому данные паспорта и свидетельства о рождении должны совпадать. Он вступил в силу 11 декабря 2023 года.

Имеют ли право отобрать загранпаспорт из-за несовпадения городов

Факт несовпадения сведений из-за переименования города — это не основание для изъятия загранпаспорта. Даже с учётом поправок к закону, которые вступили в силу в декабре 2023 года, заявил РБК управляющий партнёр юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев.

По его словам, обновлённый закон предполагает, что отбирать паспорт можно, если название города там написано с опечаткой или неверно указано место рождения.

Действия пограничников, которые не пускали россиянку на борт, он назвал «излишним формализмом и бюрократизмом» конкретных сотрудников. Он отметил, что жительница Екатеринбурга могла смело подавать в суд на погранслужбу, если бы её всё-таки не выпустили из страны и её путёвка сгорела.

Когда загранпаспорт могут посчитать недействительным

Подробнее о случаях, когда заграничный паспорт имеют право отнять в аэропорту, рассказала официальный представитель погрануправления ФСБ по Челябинской области Юлия Кузнецова. Вот они:

не совпадает место рождения в паспорте и в свидетельстве о рождении;

в паспорте есть орфографические ошибки в указании наименований государств, республик, краёв, областей, городов (населённых пунктов), где родился гражданин;

неверно указан пол владельца документа;

персональные данные не соответствуют данным, указанным в иных документах (внутренний паспорт, свидетельство о рождении и т. п.).

Что делать, чтобы не было проблем на границе

Ситуация, в которую попали россияне, увы, может повториться. Особенно если человек менял документы после переименования населённых пунктов, заявил РБК доцент Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.

Он посоветовал жителям Екатеринбурга, Санкт-Петербурга (бывший Ленинград), Волгограда (Сталинград), Самары (Куйбышев), Нижнего Новгорода (Горький), Перми (Молотов) и других переименованных городов проверить, соответствуют ли друг другу данные, содержащиеся в их документах, удостоверяющих личность.

Похоже, лучше перестраховаться и привести документы в единый вид, чтобы не трепать себе нервы, отправляясь в заграничную поездку.