Россиянам рассказали, кому повысят зарплату в 2024 году

«Зарплаты судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года (за исключением военных и сотрудников силовых ведомств)», — рассказал Виноградов.

Вообще индексацию зарплат обязаны проводить все организации, включая небюджетные. Их работодатель сам должен оценить уровень инфляции и то, как вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ). По словам собеседника «Прайма», в законе не указано, когда и как именно работодатель должен индексировать зарплату, но главное — чтобы прибавка просто была.

Сроки, размеры индексации и прочие детали работодатель устанавливает во внутренних документах и договорах. Если же он решит оставить сотрудников совсем без повышения, они имеют право обратиться в Роструд или в суд.

А уже на этой неделе — между 25 и 29 декабря — часть россиян получит пенсию за январь. Это кроме декабрьских выплат, которые все получили по обычному графику.