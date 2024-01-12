Россиянам рассказали, кому положена бесплатная помощь психолога

Психолог по ОМС: кто имеет право

Согласно обновлённой базовой программе обязательного медстрахования, получить консультацию медицинского психолога смогут:

состоящие на диспансерном учёте. Среди заболеваний: гепатиты B и C, сердечная недостаточность, ВИЧ, новообразования, хроническая обструктивная лёгочная болезнь, болезнь Крона, алкогольный цирроз печени, заболевания с нарушением формирования пола и так далее.

ветераны боевых действий;

женщины в период беременности, родов и в послеродовой период.

Почему такая программа важна

Специалисты считают, что указанные категории людей нуждаются в получении психологической помощи. Возьмём как пример проблему послеродовой депрессии. В России, по различным оценкам, с ней сталкивается от 15 до 45% женщин. При этом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), — лишь от 10 до 20%.

Но и послеродовой депрессией всё не ограничивается. Есть также пренатальная — она актуальна во время беременности. Кроме этого, до 80% женщин в положении и после родов сталкиваются и с другими нарушениями психического состояния: тревожным расстройством, психозами, выгоранием и так далее, отметила перинатальный психолог, специалист сервиса Alter Елена Медведева.

У ветеранов боевых действий часто развивается посттравматическое стрессовое расстройство. Оно может обернуться серьёзными последствиями для здоровья — депрессивное состояние, алкогольная, наркотическая зависимость. Плюс у таких пациентов часто бывают бессонница, ночные кошмары и флешбеки (непроизвольные рецидивирующие воспоминания), отметил клинический психолог Илья Гавин.

Система в действии

Пилотный проект психологического сопровождения ещё летом 2022 года запустили в Москве — для онкобольных и их родственников. Доступно два вида консультаций — очные и по интернету.

А ещё для россиян действует удобная система записи к врачу. Больше не нужно стоять в очередях в поликлиниках. Как сделать всё онлайн, рассказали здесь.