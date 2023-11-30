Жизнь
14:00, 30 ноября 2023
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Россиянам рассказали, кто в декабре получит сразу две пенсии

Некоторым россиянам в декабре выплатят сразу две пенсии. Выплаты в двойном размере получат те, кому обычно деньги приходят в первой половине месяца. То есть средства за декабрь придут, как обычно, по графику, а в конце месяца капнет ещё и январская выплата. Деньги переведут на карту или доставят в отделение «Почты России» в последнюю неделю года — между 25 и 29 декабря.

Freepik

Freepik

Обычно пенсия приходит 3-го числа каждого месяца, но из-за того, что в декабре этот день выпадает на воскресенье, деньги придут в пятницу, 1 декабря.

Кроме того, январская пенсия, которая поступит в декабре, будет уже проиндексированной. Индексация составит 7,5%. В среднем выплаты вырастут на 1500 рублей.

Некоторые пенсионеры могут рассчитывать также на прибавку к выплатам. Повышенная пенсия придёт тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Им удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии. Также перерасчёт ждёт тех, кто отправился на заслуженный отдых, и тех, кто получил первую группу инвалидности. Пенсия у этих категорий вырастет на 7567 рублей.

Впрочем, в январе — феврале 2024 года вырастут не только пенсии, но и МРОТ, и социальные выплаты. Тут рассказали, сколько теперь будут платить.

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