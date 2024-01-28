Врач рассказал, можно ли умереть от герпеса

По словам Позднякова, герпес, который мы видим на лице, — это герпес первого типа. Тот, что появляется на половых органах, — это второй тип. Запущенные формы любого из них могут привести к массивным поражениям слизистых, вторичному инфицированию и повышению температуры тела.

Врач отметил, что поражённый участок ни при каких условиях нельзя ковырять или чесать. В этом случае есть риск, что присоединится вторичная инфекция и на месте ранки останется рубец. Плюс само лечение будет более долгим. Если ничего не делать, то пузырёк подсохнет сам, а корочка через некоторое время отпадёт. То же относится и к вирусу герпеса третьего типа — он же всем известная ветрянка.

Как правило, герпес появляется из-за снижения иммунитета или под воздействием физических факторов — переохлаждение или перегрев. Также может сказаться плохое питание. Избавиться от большинства герпетических инфекций невозможно, но здорового человека они часто не беспокоят.

При таких заболеваниях, как ВИЧ, врождённый иммунодефицит или онкология, последствия могут быть серьёзнее — вплоть до летального исхода.

О том, как заражаются вирусом герпеса, рассказали в этом материале.