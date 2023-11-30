Россиянам рассказали, можно ли запрограммировать сны

Эксперт объяснил, что сон — это субъективное восприятие образов, которые возникают в сознании спящего человека. Сны характерны для фазы быстрого сна — в этот период активность мозга достигает пика, а мышцы тела, наоборот, расслаблены.

«В это время глаза совершают быстрые хаотичные движения и поэтому она называется REM-фазой (rapid eye movement). Эта фаза сна появляется каждые 1,5–2 часа, и к утру её продолжительность удлиняется», — объяснил сомнолог.

Некоторые люди попадают в пограничное состояние между фазой быстрого сна и бодрствования, в котором они могут управлять содержанием своих снов. Это называется осознанным сновидением. С 1970-х годов явлением плотно занялись учёные. Они разработали методики, которые позволяют погрузиться в это состояние.

«Применение осознанных сновидений в команде прыгунов с трамплина позволило сократить травматизм. Во сне спортсмены смело могли отрабатывать сложные элементы, формируя новые нейронные связи, которые срабатывали во время реальных прыжков», — отметил специалист.

Но как именно можно погрузиться в осознанное сновидение, он, к сожалению, не уточнил.

О том, почему постоянно может сниться одно и то же, можно узнать в этом материале.