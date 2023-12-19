Россиянам рассказали, на сколько подорожает техосмотр с Нового года

Как сообщил «Коммерсант», согласно приказу ФАС и методике 2022 года, тарифы на техосмотр должны индексировать каждый год. Чтобы всё правильно рассчитать, региональным властям нужно получить от операторов целый пакет документов о расходах. Но компании, которые занимаются техосмотром, в этот год почти не присылали данных. Поэтому чиновники сами проиндексируют тарифы с 1 января 2024 года.

Как минимум в половине регионов они вырастут на 12% — с 913 до 1022 рублей для легковых авто. Но, например, на Чукотке, где техосмотр и так самый дорогой, цена за него увеличится на 9,7%, с 4100 до 4500 рублей. При этом в Ивановской области цены скакнут сразу на 55%, с 583 до 913 рублей.

В ФАС отметили, что такая автоматическая индексация сохраняет для операторов экономические стимулы для работы и позволяет возмещать расходы.

В то же время, по словам руководителя пункта техосмотра Ивана Кекина, бизнес не хочет предоставлять документы, так как рынок находится в стагнации после введения «добровольного ТО». Тарифная кампания, как он считает, превратилась в простое переписывание цен. Дело в том, что с 2021 года техосмотр обязателен лишь для грузовиков, такси и автобусов.

О том, какие документы нужны, чтобы поставить машину на учёт, рассказали в этом материале. Техосмотр тоже может пригодиться.