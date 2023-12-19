Россиянам рассказали, на сколько подорожает техосмотр с Нового года
По приказу Федеральной антимонопольной службы регионы должны установить предельные тарифы на техосмотр до 20 декабря 2023 гола. Для их расчёта региональные власти должны получить от операторов техосмотра пакет документов, но большинство компаний этого не сделали. Поэтому почти везде чиновники проиндексируют тариф сами. В большинстве регионов его поднимут на 12%.
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Как сообщил «Коммерсант», согласно приказу ФАС и методике 2022 года, тарифы на техосмотр должны индексировать каждый год. Чтобы всё правильно рассчитать, региональным властям нужно получить от операторов целый пакет документов о расходах. Но компании, которые занимаются техосмотром, в этот год почти не присылали данных. Поэтому чиновники сами проиндексируют тарифы с 1 января 2024 года.
Как минимум в половине регионов они вырастут на 12% — с 913 до 1022 рублей для легковых авто. Но, например, на Чукотке, где техосмотр и так самый дорогой, цена за него увеличится на 9,7%, с 4100 до 4500 рублей. При этом в Ивановской области цены скакнут сразу на 55%, с 583 до 913 рублей.
В ФАС отметили, что такая автоматическая индексация сохраняет для операторов экономические стимулы для работы и позволяет возмещать расходы.
В то же время, по словам руководителя пункта техосмотра Ивана Кекина, бизнес не хочет предоставлять документы, так как рынок находится в стагнации после введения «добровольного ТО». Тарифная кампания, как он считает, превратилась в простое переписывание цен. Дело в том, что с 2021 года техосмотр обязателен лишь для грузовиков, такси и автобусов.
О том, какие документы нужны, чтобы поставить машину на учёт, рассказали в этом материале. Техосмотр тоже может пригодиться.