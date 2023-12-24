Жизнь
14:00, 24 декабря 2023
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Россиянам рассказали, на сколько подорожают машины в 2024 году

В последнее время стоимость автомобилей неуклонно растёт, и россиян это не радует. Некоторые отложили покупку на будущее в надежде, что цены всё-таки стабилизируются и на машину не придётся копить годами. Но хороших новостей нет — в 2024-м ждать стабилизации и тем более снижения цен не стоит, считает замглавы отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарёв.

Freepik

Freepik

По его словам, автопром продолжит покрывать за счёт покупателя все производственные и логистические расходы для получения максимально возможной прибыли. По оценке Пушкарёва, в 2024 году рост цен на машины составит не менее 10−12%. И это при условии, что инфляция будет держаться в рамках обещанных 4,5%.

Директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский допустил подорожание автомобилей в пределах 5−10%. Резкого скачка цен ждать не стоит, но и условий для стабилизации цен пока в отрасли нет, отметил он.

А вот замгендиректора по продажам новых автомобилей «Авилон» Ренат Тюктеев настроен более оптимистично. Он допустил рост цен в пределах 2−3%.

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Автор:Анна Рожкова
Редакция
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