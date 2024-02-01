Россиянам рассказали о недоиндексации пособий в феврале

Как рассказала депутат, даже в самых больших выплатах разница между индексацией на 7,5% и 7,4% не превысит 1000 рублей. Например, материнский капитал на первого ребёнка составит 630 400, а не 631 000 рублей. По словам депутата, это всё равно достаточно значительное повышение по всем параметрам.

Она также напомнила, что в 2024 году почти в полтора раза выросло максимальное пособие по временной нетрудоспособности и родам. При обычном протекании беременности оно составит до 565 000 рублей, а при многоплодной беременности — почти 763 000 рублей. «Очень серьёзная, значительная сумма», — отметила Бессараб в беседе с «Газетой.Ru».

Также депутат отметила, что теперь в России пособие по безработице привязано к минимальному размеру оплаты труда.

О том, какие ещё изменения произошли в законодательстве в феврале, читайте тут.