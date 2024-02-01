Жизнь
Опубликовано 01 февраля 2024, 14:00
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Россиянам рассказали о недоиндексации пособий в феврале

Изначально в России планировали повысить пособия с 1 февраля 2024 года на 7,5%. Такую цифру заложили в бюджете, но фактическая инфляция за прошлый год составила 7,4% — на этот процент теперь и увеличатся выплаты. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, заметной разница в доли процента будет не везде.
Freepik

Freepik

Как рассказала депутат, даже в самых больших выплатах разница между индексацией на 7,5% и 7,4% не превысит 1000 рублей. Например, материнский капитал на первого ребёнка составит 630 400, а не 631 000 рублей. По словам депутата, это всё равно достаточно значительное повышение по всем параметрам.

Она также напомнила, что в 2024 году почти в полтора раза выросло максимальное пособие по временной нетрудоспособности и родам. При обычном протекании беременности оно составит до 565 000 рублей, а при многоплодной беременности — почти 763 000 рублей. «Очень серьёзная, значительная сумма», — отметила Бессараб в беседе с «Газетой.Ru».

Также депутат отметила, что теперь в России пособие по безработице привязано к минимальному размеру оплаты труда.

О том, какие ещё изменения произошли в законодательстве в феврале, читайте тут.

Автор:Анна Рожкова
Тег:
#Госдума
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