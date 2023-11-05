Россиянам рассказали о норме сладких подарков на Новый год

ВОЗ установила две нормы потребления сахара для взрослых: разрешённая (50 граммов) и желательная (25 граммов). Для детей они поменьше. Например, для возраста 4–8 лет разрешённая 30–35 граммов в день, желательная — 15–18 граммов. Причём это весь сахар — и обычный, и тот, который уже есть в продуктах.

Теперь посмотрим, сколько же сахара в одном сладком подарке. Газета пишет, что это примерно 500 граммов конфет и других сладостей. В переводе на сахар — 300–400 граммов.

Исходя из этого, 5-летнему ребёнку без вреда можно съесть такой подарок за 15–20 дней, но с учётом того, что он не будет получать сахар из других источников. Но реально ли это?

Норма для детей 9–13 лет наиболее приближена к разрешённой для взрослых — 40–45 граммов, а желательная — 20–23 грамма. Но всё равно съесть подарок за несколько дней без вреда для организма не получится, делают вывод журналисты.

Кстати, недавно в российском регионе предложили запретить продавать детям мороженое. Но не всё. Речь только о том, в котором содержится спирт.