Россиянам рассказали о новой схеме обмана при продаже квартиры

Как объяснил РИАМО Пысин, в этом случае на продавца выходит покупатель, который хочет приобрести квартиру как юридическое лицо. Если собственника всё устраивает, то стороны сразу выходят на договор купли-продажи. Там указывается день внесения аванса и срок перечисления остатка. Как правило, размер аванса небольшой — например, 50 000 рублей.

А дальше покупатель перестаёт выходить на связь. Продавец начинает искать нового покупателя, и когда он находится и стороны выходят на сделку, то пропавшее юридическое лицо подаёт на продавца в суд за нарушение условий договора. Мошенники начинают требовать неустойку, которая больше, чем размер аванса, в разы.

Одного москвича развели по этой схеме на 2,9 млн рублей. Пысин отметил, что аферисты действуют очень грамотно с юридической точки зрения и собирают все документы.

Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовал перед продажей квартиры новому покупателю как минимум уведомить предыдущего. Делается это заказным письмо на юридический адрес компании. Также стоит внимательно изучать договор купли-продажи.

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