Здоровье
23:20, 15 января 2024
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Россиянам рассказали о пользе кратковременного стресса. Но не всё так просто

Стресс считается вредным для здоровья человека, поэтому врачи традиционно рекомендуют его избегать. Но оказывается стресс стрессу рознь. О тяжёлом, хроническом и говорить не стоит. А вот несильный и недолгий, например, положительно влияет на иммунные показатели, стимулируя их. Но всё же в целом для иммунитета ничего хорошего нет.
Россиянам рассказали о пользе кратковременного стресса. Но не всё так просто
© Freepik/freepik

Хронический стресс снижает стимуляцию иммунных показателей, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета Галина Идова.

При этом все виды стресса плохо сказываются на функции центрального органа иммунитета — тимуса. Соответственно, иммунная система страдает.

Поведение иммунного ответа также зависит от того, как сам человек реагирует на стресс. Благодаря эксперименту с мышами учёные выяснили, что при агрессивном поведении стресс вызывает у них снижение иммунного ответа, а при депрессивном — повышение.

Специалист обратила внимание на то, что из-за стресса сильно падает иммунитет оптимистов. У пессимистов реакция не такая сильная — они воспринимают потрясения легче, ведь и так были готовы к плохому.

При этом жить в стрессе вряд ли кому-то нравится. Прежде всего его нужно принять, посоветовала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева. Она поделилась техниками, которые помогут облегчить состояние.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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