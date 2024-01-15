Россиянам рассказали о пользе кратковременного стресса. Но не всё так просто

Хронический стресс снижает стимуляцию иммунных показателей, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета Галина Идова.

При этом все виды стресса плохо сказываются на функции центрального органа иммунитета — тимуса. Соответственно, иммунная система страдает.

Поведение иммунного ответа также зависит от того, как сам человек реагирует на стресс. Благодаря эксперименту с мышами учёные выяснили, что при агрессивном поведении стресс вызывает у них снижение иммунного ответа, а при депрессивном — повышение.

Специалист обратила внимание на то, что из-за стресса сильно падает иммунитет оптимистов. У пессимистов реакция не такая сильная — они воспринимают потрясения легче, ведь и так были готовы к плохому.

При этом жить в стрессе вряд ли кому-то нравится. Прежде всего его нужно принять, посоветовала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева. Она поделилась техниками, которые помогут облегчить состояние.