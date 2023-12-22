Россиянам рассказали, что можно подхватить от новогодней ёлки

Во-первых, на натуральную ель, а также сосну и пихту может быть аллергия. Хоть это явление и достаточно редкое, но всё же оно опасно. Например, реакция организма на запах и смолу может привести к крапивнице, отёку Квинке и даже анафилактическому шоку.

Во-вторых, продукты жизнедеятельности лесных животных и птиц, оставшиеся на иголках, могут спровоцировать развитие не только аллергии, но и инфекционных заболеваний, например, орнитоза.

Степанов порекомендовал следить за тем, чтобы дети не тащили в рот иголки и игрушки с ёлки, а после нахождения рядом с ней мыли руки.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что живую ель стоит покупать лишь в 20-х числах декабря. Так у неё будет меньше шансов осыпаться. Ставить в комнату сразу не нужно, сначала дайте ей постоять на балконе.