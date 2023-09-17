Россиянам рассказали, почему дети плохо едят и как с этим бороться

Если родитель сталкивается с тем, что чадо принципиально не ест определённые продукты, то это не обязательно значит, что он вредничает. Есть несколько причин такого поведения ребёнка.

1. Гипо- или гиперчувствительность

Ребенок может чересчур остро реагировать на определённые вкусы или консистенцию продуктов — например, на косточки в рыбе или прожилки в куске мяса.

2. Индивидуальная непереносимость

Если у ребенка с рождения была аллергия на продукт или индивидуальная непереносимость, он мог запомнить неприятные чувства после еды. Так что в итоге они пытаются избегать того, что напоминает о «плохой» пище.

3. Непонимание, как нужно есть продукт

Маленький ребенок не всегда знает, как правильно есть то или иное блюдо. Например, ему нравятся печень или манная каша, потому что они мягкиеи их не нужно долго жевать. А вот свежее яблоко или мясо нужно усиленно жевать, что может не нравиться малышу.

4. Сформированные пищевые привычки

Если ребёнок по какой-то причине отказывается от еды, родители делают свои выводы и полностью убирают её из рациона. Но это неправильно, один неудачный опыт не значит, что нужно отказываться от еды напрочь. Конечно, если речь не идёт об аллергии. Нужно просто приучать малыша к различным продуктам в течение года.

5. Навязанное пищевое поведение

Иногда родители сами виноваты в том, что ребенок растет привередой. Маленькие дети чаще всего не сами решают, что они будут есть — попросту едят, что дают. Если в семье любимое блюдо — жареная картошка, а на столе всё время лежат чипсы и конфеты, то не стоит удивляться, что чадо потом будет отказываться от здоровой пищи.

Как лечить пищевую неофобию

Чтобы решить проблему пищевой избирательности, нужно посмотреть, насколько она опасна для здоровья ребёнка. Обращаться к специалисту нужно, если:

ребёнок отстает в развитии, теряет в весе;

накормить ребёнка можно только дома, а в гостях или общественных местах он не может есть;

в рационе малыша менее 20 продуктов — не хватает разнообразия.

Лучше всего обращаться к педиатру, который даст направление на анализы и консультации узких специалистов. Если у вашего ребёнка найдут диагноз, то ему назначат нужное лечение.