Россиянам рассказали, почему контрастный душ не избавит от мигрени

«В начале приступа мигрени, за 12–24 часа до начала головной боли, в головном мозге происходит «перераздражение» ядра тройничного нерва, который, помимо того, что отвечает за чувствительность верхней части головы и лица (где чаще всего и болит при мигрени), участвует в иннервации верхней части шеи», — объяснила врач.

Поэтому контрастный душ, тепло, массаж уже вряд ли могут прекратить приступ мигрени полностью. В борьбе с мигренью помогают знание ваших триггеров и борьба с ними. Невролог посоветовала обращать внимание на своё самочувствие и следовать этим рекомендациям:

полноценный сон с хорошей гигиеной сна, ограничение использования гаджетов перед сном;

уменьшение стресса, лечение тревожных и депрессивных расстройств, если они есть;

регулярные физические нагрузки;

избегание длительных периодов голода, жёстких диет, употребление достаточного количества воды в течение дня;

ограничение кофеина. Рекомендуемая суточная доза у взрослых — не более 400 мг в сутки;

ограничение алкоголя.

Также в борьбе с мигренью важно подбирать правильные препараты. «Неправильно купированные приступы или попытки "перетерпеть" боль могут привести к хронизации мигрени и значительному учащению приступов и ухудшению общего состояния в целом», — предупредила Сущевская.

Кроме того, важно, чтобы обезболивающие принимали в достаточных дозировках. Эффективные препараты можно обсудить с неврологом, который хорошо разбирается в мигрени, или с цефалгологом — специалистом по головной боли.