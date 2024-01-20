Опубликовано 20 января 2024, 15:20
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Россиянам рассказали, почему не стоит хлопать при посадке самолёта
Эксперты по этикету посоветовали не хлопать после посадки самолёта. Обычное путешествие не должно сопровождаться аплодисментами, отметила специалист по вояжам и этикету Рози Пантер. Её коллега Джо Брайант также считает такую традицию устаревшей. «Это выглядит так, как будто пассажиры удивляются профессиональным навыкам пилота», — заявил он британскому таблоиду Express.
DCStudio / freepik.com
Пантер посоветовала в случае, если перелёт был сложным, а посадка — непростой, поблагодарить пилота лично при выходе из самолёта. Так она рассказала, как вести себя во время полёта.
По словам эксперта, пользоваться обоими подлокотниками кресла имеет право пассажир, который сидит посередине, а вовсе не у иллюминатора и не в проходе.
«Будьте вежливы по отношению к соседям», — призвала Пантер.
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