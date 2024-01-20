Россиянам рассказали, почему не стоит хлопать при посадке самолёта

Пантер посоветовала в случае, если перелёт был сложным, а посадка — непростой, поблагодарить пилота лично при выходе из самолёта. Так она рассказала, как вести себя во время полёта.

По словам эксперта, пользоваться обоими подлокотниками кресла имеет право пассажир, который сидит посередине, а вовсе не у иллюминатора и не в проходе.

«Будьте вежливы по отношению к соседям», — призвала Пантер.

Совсем недавно сотни пассажиров чудом выжили после столкновения двух самолётов в Японии. Подробности читайте здесь.