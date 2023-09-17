Россиянам рассказали, почему появляется перхоть и как от неё избавиться

По словам трихолога Юлии Нагайцевой, перхоть появляется тогда, когда кожа головы плохо промывается. Обычно дело не в ваших способностях по мытью волос, а в неправильно подобранных средствах гигиены.

Специалист предупредила, что чаще всего проблема перхоти в том, что вместо шампуня для жирных волос человек пользуется бессульфатным шампунем, который то и дело любят рекламировать. Вот только он хорошо очистить кожу головы не может.

Или ещё ситуация: человек с сухой кожей головы моет голову средством с высокой промывающей способностью. В результате кожа ещё больше пересушивается и появляется перхоть.

В общем, неприятности с перхотью в идеале нужно решать индивидуально. Нагайцева объяснила, что чаще всего проблему способен исправить правильно подобранный шампунь. И лучше всего с этим вопросом обратиться к специалисту-трихологу.