Россиянам рассказали, почему появляется перхоть и как от неё избавиться
Перхоть — это состояние кожи головы, при котором на её поверхности образуются небольшие чешуйки. Перхотью нельзя заразиться, и она никак не влияет на здоровье. Однако зуд и шелушение могут доставлять неудобства и ограничивать социальные контакты. Да и чтобы вернуть коже головы здоровый вид, приходится приложить немало усилий. А ведь перхоть никогда не появляется сама по себе, для этого всегда есть определённые причины.
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По словам трихолога Юлии Нагайцевой, перхоть появляется тогда, когда кожа головы плохо промывается. Обычно дело не в ваших способностях по мытью волос, а в неправильно подобранных средствах гигиены.
Специалист предупредила, что чаще всего проблема перхоти в том, что вместо шампуня для жирных волос человек пользуется бессульфатным шампунем, который то и дело любят рекламировать. Вот только он хорошо очистить кожу головы не может.
Или ещё ситуация: человек с сухой кожей головы моет голову средством с высокой промывающей способностью. В результате кожа ещё больше пересушивается и появляется перхоть.
В общем, неприятности с перхотью в идеале нужно решать индивидуально. Нагайцева объяснила, что чаще всего проблему способен исправить правильно подобранный шампунь. И лучше всего с этим вопросом обратиться к специалисту-трихологу.