Россиянам рассказали, почему сердце болит от любви
Синдром разбитого сердца — это состояние, которое развивается у людей, переживших серьёзный стресс, если у них до этого не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний. Проявляется этот синдром драматическим ухудшением функций сердца. О том, чем ещё опасно это состояние и у кого оно бывает, рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия.
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По словам кардиолога, это состояние впервые было описано японскими учёными в 1990-х годах. Официально синдром известен как кардиомиопатия такоцубо. Проявляется он резким угнетением насосной функции левого желудочка сердца — тот внезапно расширяется и ослабевает. Чаше всего синдром разбитого сердца появляется у женщин старше 40 лет.
Учёные считают, что причина таких изменений в сердце — резкий скачок адреналина из-за стресса, в том числе любовных переживаний.
По своим симптомам синдром разбитого сердца походит на инфаркт. Человеку в этом случае назначают поддерживающую терапию, но обычно он восстанавливается в течение двух недель. Умереть от кардиомиопатии такоцубо можно, но таких случаев немного. В зоне риска в основном пожилые люди.
О том, как узнать, в порядке ли сердце, читайте в этом материале.