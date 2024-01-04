Россиянам рассказали, почему сердце болит от любви

По словам кардиолога, это состояние впервые было описано японскими учёными в 1990-х годах. Официально синдром известен как кардиомиопатия такоцубо. Проявляется он резким угнетением насосной функции левого желудочка сердца — тот внезапно расширяется и ослабевает. Чаше всего синдром разбитого сердца появляется у женщин старше 40 лет.

Учёные считают, что причина таких изменений в сердце — резкий скачок адреналина из-за стресса, в том числе любовных переживаний.

По своим симптомам синдром разбитого сердца походит на инфаркт. Человеку в этом случае назначают поддерживающую терапию, но обычно он восстанавливается в течение двух недель. Умереть от кардиомиопатии такоцубо можно, но таких случаев немного. В зоне риска в основном пожилые люди.

О том, как узнать, в порядке ли сердце, читайте в этом материале.