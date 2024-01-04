Жизнь
20:40, 04 января 2024
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Россиянам рассказали, почему сердце болит от любви

Синдром разбитого сердца — это состояние, которое развивается у людей, переживших серьёзный стресс, если у них до этого не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний. Проявляется этот синдром драматическим ухудшением функций сердца. О том, чем ещё опасно это состояние и у кого оно бывает, рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия.

Freepik

Freepik

По словам кардиолога, это состояние впервые было описано японскими учёными в 1990-х годах. Официально синдром известен как кардиомиопатия такоцубо. Проявляется он резким угнетением насосной функции левого желудочка сердца — тот внезапно расширяется и ослабевает. Чаше всего синдром разбитого сердца появляется у женщин старше 40 лет.

Учёные считают, что причина таких изменений в сердце — резкий скачок адреналина из-за стресса, в том числе любовных переживаний.

По своим симптомам синдром разбитого сердца походит на инфаркт. Человеку в этом случае назначают поддерживающую терапию, но обычно он восстанавливается в течение двух недель. Умереть от кардиомиопатии такоцубо можно, но таких случаев немного. В зоне риска в основном пожилые люди.

О том, как узнать, в порядке ли сердце, читайте в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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