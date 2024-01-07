Россиянам рассказали, поможет ли керосин от вшей

По словам специалиста, вши чаще появляются у детей из-за тесного контакта во время игр или занятий в коллективе. Заражение этими паразитами называется педикулёзом.

Вопреки расхожему мнению, вши не умеют прыгать — они переползают с одной головы на другую. Причём чистые волосы им нравятся даже больше, так как за них легче зацепиться. Педикулёз может протекать бессимптомно, и тогда надеяться можно лишь на случай. Если проявления есть, то, как правило, это зуд, покраснения в местах укусов, беспокойный сон. Плюс незваных гостей на голове можно увидеть невооружённым глазом. Помимо самих вшей, у корней будут и их яйца — гниды. Выглядят они как беловатые крупинки.

Если вы нашли у ребёнка вшей, то лучше обратиться к врачу. Ведь если это не они, то лечение будет напрасным и от него могут быть неприятные последствия. Врач всё посмотрит и подберёт нужное средство. Убедиться в наличии вшей поможет и тест на влажных волосах: наносим кондиционер или бальзам и прочёсываем волосы гребнем с длинными частыми зубцами.

Избавиться от педикулёза помогут специальные шампуни и лосьоны. Они эффективны, если действовать по инструкции. А вот мазать голову оливковым, сливочным и другими маслами, майонезом, вазелином, бензином или керосином не стоит. Это точно не поможет от вшей, зато может привести к ожогу или другим нежелательным последствиям.

Прежде чем возвращаться в детский коллектив, нужно убедиться, что вшей у ребёнка больше нет. Выздоровление должен подтвердить педиатр, рассказал Иванов.

Кстати, вшей могут подцепить и взрослые, особенно те, кто покупает вещи с рук.