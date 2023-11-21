Россиянам рассказали всю правду об очистке воды серебром

Серебро для очистки воды. Правда или миф?

Прошлое против настоящего

Про антимикробные свойства серебра слагают легенды, и не все они безосновательны. В частности, таким действием обладает коллоидное серебро — наночастицы серебра, растворённые в жидкости. До того как появились антибиотики, такой раствор активно использовали для обработки ран и лечения инфекций.

Но есть одна проблема. Чтобы достичь нужного эффекта, концентрация серебра в стакане с водой должна достигать 0,15 мг/л. При этом по нормам СанПиН, чтобы питьевая вода была безопасной к употреблению, содержание в ней серебра не должно превышать 0,05 мг/л.

Но, допустим, человек пренебрёг нормами и раздобыл-таки достаточно концентрированную воду. Что тогда? Тогда у него с высокой долей вероятности разовьётся аргироз — состояние, при котором кожа приобретает серо-синий оттенок.

С этим столкнулся житель Калифорнии Пол Карасон, которого в СМИ называли «Синий человек» или «папа Смурф». Карасон рассказал журналистам, что в конце 90-х он начал пить воду с коллоидным серебром , чтобы вылечиться от серьёзного дерматита. В итоге дерматит прошёл, а необычный оттенок кожи остался с ним до самой смерти в сентябре 2013 года.

Скрытая угроза

Ставший знаменитым после участия в телевизионном шоу калифорниец умер не от аргироза , а от инфаркта. Однако это не значит, что перенасыщенность серебром безопасна для других систем организма.

Есть данные, что это может привести к проблемам с кишечником и почками, головным болям, судорогам и даже нарушению функции мозга. Не говоря уже о том, что ещё в 1999 году Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США постановило, что добавки с коллоидным серебром не могут считаться безопасными или эффективными. И тем более о том, что серебро — тяжёлый металл, который может накапливаться в организме.

Наконец, чтобы серебро стало коллоидным , то есть раствор чего бы то ни было насытился ионами серебра, необходимо участие в процессе ионизатора — специального устройства, которое пропускает через воду электрический ток.

До тех самых пор ложка, простоявшая в стакане с водой хоть три дня, хоть пять, останется просто ложкой. А вода, в которую она была опущена, самой обычной водой. При этом если каким-то образом подключить к чашке ток, возможно, удастся прийти к нужному результату. Но, как мы уже выяснили, пить такую воду довольно рискованно.

В поисках чистой воды

У внимательного читателя может возникнуть закономерный вопрос: Но почему тогда серебро используют в фильтрах? Действительно, мы часто слышим о том, что разного рода фильтры содержат серебро.

Важно понимать, что, во-первых, мы говорим не о коллоидном серебре. А во-вторых, что серебро в данном случае не насыщает воду, а выступает частью системы фильтрации наряду с активированным углём и другими эффективными компонентами.

В воздухе и воде вокруг нас множество бактерий. В воде они будут быстро размножаться. Пока вода идёт в кран от водоканала, от размножения бактерий нас защищает активный хлор. Но когда вода прошла сквозь фильтр, активный хлор мы удалили. Препятствия для размножения бактерий нет. Этим препятствием и становится серебро на угле. Оно не даёт бактериям размножаться. Если его не будет, фильтрующий картридж «зацветёт».

Подводя итог: конечно, можно оставить серебряную ложку в стакане с водой на ночь. И даже можно регулярно размешивать сахар в чае исключительно серебряной ложкой. Только вот при этом особенно не надеяться на обеззараживающий эффект.