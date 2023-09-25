Россиянам рассказали, сколько денег работодатель может удержать при увольнении

В большинстве случаев работодатель всё же теряет деньги, отметил эксперт. Он напомнил о популярной практике увольнения, когда через полгода работник идёт в отпуск целиком на 28 календарных дней, а потом, находясь прямо в отпуске, пишет заявление об увольнении по-собственному.

«Формально работодатель имеет право удержать у него эти деньги, но выясняется, что удерживать неоткуда, потому что зарплату сотрудник за все шесть месяцев и отпускные получил целиком. Удержание возможно, только когда есть из чего удерживать», — заключил эксперт.

Так что при увольнении через полгода, если работник уже отгулял отпуск на все положенные 28-х календарных дней, теоретически у него могут удержать оставшиеся дни. При этом нельзя удержать более 20% от средней заработной платы работника.

Также работодатель может не выплатить все деньги, на которые рассчитывал сотрудник при увольнении, если он брал аванс. Причём когда это не зарплата, которую обычно получают два раза в месяц. Речь идет о случаях, когда сотрудник попросил выдать часть денег заранее. Если вы увольняетесь до того как заработали, их могут удержать, но не более 20%.