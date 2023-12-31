Россиянам рассказали, сколько дней можно доедать новогодние салаты

Главное, что стоит знать про салаты, — это скоропортящийся продукт. Вне холодильника их нельзя держать дольше двух часов. Причём этот срок не обнуляется каждый раз, когда вы достаёте и снова ставить салат в холод. Нужно суммировать общее время, отметил врач.

Вообще готовые блюда хранят в холодильнике не дольше 3 дней. Это время сокращается до 18 часов для фруктовых и ягодных салатов. Только 12 часов в холодильнике можно хранить салаты с варёными овощами, мясом, рыбой, яйцами и морепродуктами.

Это время нужно поделить на 2, а то и на 3, если салаты с заправкой, добавил Иванов в беседе с RT. Но даже если вы соблюдали все условия хранения, перед употреблением лучше оценить вид и запах блюда. Если сомневаетесь — лучше его не есть, посоветовал врач.

Обжорство, которому обычно предаются на Новый год, само по себе неполезно. При этом есть ещё и блюда, которые вообще не стоит употреблять в больших количествах. Всего их 3, и все они из традиционного новогоднего меню. Список тут.