Россиянам рассказали, сколько еды на самом деле должно быть на новогоднем столе
Всем хозяевам хочется поразить гостей кулинарными шедеврами на Новый год. Такой подход себя не оправдывает: во-первых, переедание сильно нагружает организм, а во-вторых — доедать салаты ещё неделю после праздника небезопасно. Намного полезнее приготовить ровно столько, чтобы и на праздник хватило, и ущерба для здоровья не было. Нутрициолог Анна Тихоненко объяснила, как рассчитать объёмы блюд для новогоднего стола.
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Подготовка праздничного стола
Здесь есть несколько советов:
- заранее уточните предпочтения по блюдам у гостей, чтобы не приготовить лишнего;
- составьте меню и подготовьте список продуктов для закупки;
- при составлении меню можно ориентироваться на метод здоровой тарелки: добавляйте в блюда сложные углеводы, белки, овощи, фрукты, ягоды и зелень;
- съездите в магазин или закажите доставку до ажиотажа;
- за пару дней до праздника сделайте заготовки некоторых блюд, чтобы не устать.
Ещё одна рекомендация — не садитесь за праздничный стол голодными. 31 декабря соблюдайте обычный рацион дня — не пропускайте завтрак и обед, чтобы не оторваться за новогодним столом за весь день.
Сколько еды должно быть на новогоднем столе
Не многим хочется готовить 1 января, и выручают блюда, приготовленные к новогоднему застолью. Объём блюд можно приготовить по своему усмотрению, а вот накрывать на стол, ориентируясь на то, что после 2–3 часов еда при комнатной температуре подвергается рискам микробного загрязнения. Так что выставлять блюда лучше непосредственно перед трапезой и в небольшом количестве, а через пару часов их «обновить», если застолье продолжительное.
Вариант порции для человека:
- закуски — 100 г;
- салаты — 200 г;
- основные блюда и гарнир — 100–150 г + 100 г;
- десерты — 1 порция;
- овощи и фрукты — 300 г;
- напитки — 1,5–2 л.
Старайтесь заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол. И не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашнего дня.
Если вы не уверены, сколько может храниться блюдо в холодильнике, то рассчитывайте на максимальный срок в 2–3 дня.
Некоторые блюда можно «облегчить» или «улучшить». Например, в оливье вместо колбасы можно положить курицу, а майонез заменить греческим йогуртом или сметаной. Бутерброды с икрой и рыбой можно сделать не только на батоне, но и на цельнозерновом хлебе.