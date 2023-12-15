Россиянам рассказали, сколько еды на самом деле должно быть на новогоднем столе

Подготовка праздничного стола

Здесь есть несколько советов:

заранее уточните предпочтения по блюдам у гостей, чтобы не приготовить лишнего;

составьте меню и подготовьте список продуктов для закупки;

при составлении меню можно ориентироваться на метод здоровой тарелки: добавляйте в блюда сложные углеводы, белки, овощи, фрукты, ягоды и зелень;

съездите в магазин или закажите доставку до ажиотажа;

за пару дней до праздника сделайте заготовки некоторых блюд, чтобы не устать.

Ещё одна рекомендация — не садитесь за праздничный стол голодными. 31 декабря соблюдайте обычный рацион дня — не пропускайте завтрак и обед, чтобы не оторваться за новогодним столом за весь день.

Сколько еды должно быть на новогоднем столе

Не многим хочется готовить 1 января, и выручают блюда, приготовленные к новогоднему застолью. Объём блюд можно приготовить по своему усмотрению, а вот накрывать на стол, ориентируясь на то, что после 2–3 часов еда при комнатной температуре подвергается рискам микробного загрязнения. Так что выставлять блюда лучше непосредственно перед трапезой и в небольшом количестве, а через пару часов их «обновить», если застолье продолжительное.

Вариант порции для человека:

закуски — 100 г;

салаты — 200 г;

основные блюда и гарнир — 100–150 г + 100 г;

десерты — 1 порция;

овощи и фрукты — 300 г;

напитки — 1,5–2 л.

Старайтесь заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол. И не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашнего дня.

Если вы не уверены, сколько может храниться блюдо в холодильнике, то рассчитывайте на максимальный срок в 2–3 дня.

Некоторые блюда можно «облегчить» или «улучшить». Например, в оливье вместо колбасы можно положить курицу, а майонез заменить греческим йогуртом или сметаной. Бутерброды с икрой и рыбой можно сделать не только на батоне, но и на цельнозерновом хлебе.