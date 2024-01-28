Жизнь
Опубликовано 28 января 2024, 03:00
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Россиянам рассказали, сколько упражнений надо делать, чтобы от тренировки был толк

Спорт полезен для здоровья, но не так прост, как кажется. Важно ещё правильно им заниматься, иначе часы, проведённые в фитнес-клубе, в лучшем случае могут оказаться бесполезными, а в худшем — привести к травмам. Сертифицированные американские фитнес-тренеры Эрик Сунг и Джордан Смит рассказали Daily Mail, сколько должно быть упражнений, подходов и повторений в каждую тренировку.
Россиянам рассказали, сколько упражнений надо делать, чтобы от тренировки был толк
© Freepik/prostooleh

Итак, правильная тренировка , по мнению специалистов, выглядит так:

  • 3–8 упражнений;
  • 3–4 подхода каждое;
  • по 5–12 повторений.

При этом важно учитывать уровень подготовки. Понятно, что профспортсмену по зубам большие нагрузки. Но новичкам оно не надо — хватит и трёх упражнений. Смит призвал не допускать перетренированности. Её последствия — боли в мышцах и травмы.

Также фитнес-тренеры дали советы для разных целей тренировки.

Если вы хотите нарастить мышцы , сделайте упор на большее количество подходов, более длительные перерывы между ними, больший вес и меньшее количество повторений.

Если же ваша цель — сжечь жир , делайте больше повторений с более короткими периодами отдыха, меньшими весами и большим количеством упражнений.

Сунг порекомендовал делать комплексные упражнения — для проработки всего тела. Среди них: приседания, становая тяга, выпады назад и подъём гантелей в разных видах.

А ранее травматолог-ортопед Дарья Черемисова назвала восемь правил, которые помогут защитить суставы во время тренировок.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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