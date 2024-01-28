Россиянам рассказали, сколько упражнений надо делать, чтобы от тренировки был толк
Итак, правильная тренировка , по мнению специалистов, выглядит так:
- 3–8 упражнений;
- 3–4 подхода каждое;
- по 5–12 повторений.
При этом важно учитывать уровень подготовки. Понятно, что профспортсмену по зубам большие нагрузки. Но новичкам оно не надо — хватит и трёх упражнений. Смит призвал не допускать перетренированности. Её последствия — боли в мышцах и травмы.
Также фитнес-тренеры дали советы для разных целей тренировки.
Если вы хотите нарастить мышцы , сделайте упор на большее количество подходов, более длительные перерывы между ними, больший вес и меньшее количество повторений.
Если же ваша цель — сжечь жир , делайте больше повторений с более короткими периодами отдыха, меньшими весами и большим количеством упражнений.
Сунг порекомендовал делать комплексные упражнения — для проработки всего тела. Среди них: приседания, становая тяга, выпады назад и подъём гантелей в разных видах.
А ранее травматолог-ортопед Дарья Черемисова назвала восемь правил, которые помогут защитить суставы во время тренировок.