Россиянам рассказали, сколько заплатят по ОСАГО, если в аварии виноваты оба водителя
Аварии на дорогах, особенно зимой, в снегопад или в гололёд, не редкость. Благо есть полис ОСАГО, который страхует ответственность водителя в случае, если он станет виновником ДТП. Но что делать, если в аварии виноваты сразу оба водителя? Ответ на этот вопрос «Газете.Ru» дал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Freepik
По словам юриста, если в ДТП доказана вина обоих водителей, то по ОСАГО каждый из них получит не более половины от полной компенсации. Под полной компенсацией подразумевается сумма, которую страховая выплатила бы, если бы виновником аварии признали кого-то одного.
При этом получить недостающую сумму ущерба не получится даже через суд, отметил эксперт. В суде установят, что в ДТП есть вина и другого водителя, и откажут на этом основании.
О том, как правильно вести себя на дороге зимой, чтобы не попасть в ДТП, рассказали в этом материале.