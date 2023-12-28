Россиянам рассказали, сколько заплатят по ОСАГО, если в аварии виноваты оба водителя

По словам юриста, если в ДТП доказана вина обоих водителей, то по ОСАГО каждый из них получит не более половины от полной компенсации. Под полной компенсацией подразумевается сумма, которую страховая выплатила бы, если бы виновником аварии признали кого-то одного.

При этом получить недостающую сумму ущерба не получится даже через суд, отметил эксперт. В суде установят, что в ДТП есть вина и другого водителя, и откажут на этом основании.

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