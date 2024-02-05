Россиянам рассказали, стоит ли ждать прибавку к зарплате в 2024 году

Как рассказала главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина со ссылкой на опрос конца 2023 года, 3 из 4 компаний учитывают возможное повышение затрат на персонал. А 63% компаний, особенно в сфере крупного бизнеса, точно планируют повысить оклады сотрудникам в 2024 году. Больше половины работодателей также готовы фокусно работать над удержанием сотрудников и обеспечивать гибкие условия труда.

По словам научного сотрудника Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Павла Травкина, в отдельных регионах рост предлагаемой зарплаты в 2023 году составил 85−114%. «Доходит до того, что наниматель заявляет: если у человека есть две руки, две ноги, то мы его готовы взять и всему научить, потому что нам надо закрыть эту дыру», — объяснил сложившуюся ситуацию эксперт.

В то же время выиграть зарплатную гонку невозможно, потому что всё опирается на конечную стоимость продукции и спрос на неё, а значит, бесконечно повышать оклад не выйдет. Например, замедление роста уже почувствовали на себе IT-специалисты. У них за последние полгода 2023-го средняя зарплата уменьшилась на 15%, до 141 000 рублей в месяц.

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