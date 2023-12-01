Россиянам рассказали, в чём польза супа
С детства россияне приучены к стандартному приёму пищи: первое, второе и компот. Поэтому и во взрослой жизни многие стараются готовить супы регулярно — встретить их можно на столах тысяч семей. Но некоторые всё же задумываются, насколько они вообще нужны в рационе и можно ли вовсе обойтись без супа? В плюсах и минусах популярного блюда разбиралась нутрициолог сервиса доказательной медицины DocMa Мила Петрова.
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Преимущества супа
Густые наваристые супы с добавлением достаточного количества овощей, мяса, бобовых и картофеля, крупы или макаронных изделий содержат белки, сложные углеводы и жиры. В результате они становятся полноценным приёмом пищи.
Помимо этого, супы позволяют увеличить количество овощей, а значит, пищевых волокон, витаминов и других микроэлементов в рационе человека. Приготовление супа может стать отличным поводом добавить в рацион большее количество разнообразных овощей и попробовать что-то новое.
Для людей, которые хотят похудеть, включение в рацион супов может стать способом уменьшения калорийности рациона. Ведь за счёт высокого содержания воды суп обладает более низкой энергетической ценностью.
Ещё суп позволяет экономить время. Его можно сварить в большом объёме и хранить либо в холодильнике в течение 2–3 дней, либо в морозильной камере до 3 месяцев.
Также супы помогают с терморегуляцией. Согревающие свойства горячего супа особенно актуальны в осенне-зимний период, а холодные супы могут стать отличным тонизирующим и охлаждающим блюдом в летнюю жару.
Какие недостатки есть у супа
Особенно лёгкие супы могут быть недостаточно калорийными. Это, в свою очередь, грозит недостатком энергии, особенно для детей или спортсменов.
Другая проблема: потенциальный дефицит белка в рационе. С ним можно столкнуться в случае, если супы не содержат достаточного количества белковых ингредиентов (таких как мясо, рыба и бобовые).
Помимо этого, у некоторых степень удовлетворения после супа может быть ниже, чем после твёрдой пищи. Из-за этого возникает риск перекусов и переедания.
Нужно ли есть суп регулярно
Супы в рационе могут быть полезными и важными, но их отсутствие не станет критичным для здоровья, если рацион сбалансирован и разнообразен. Если человек не любит супы, не нужно себя заставлять.