Россиянам рассказали, в чём польза супа

Преимущества супа

Густые наваристые супы с добавлением достаточного количества овощей, мяса, бобовых и картофеля, крупы или макаронных изделий содержат белки, сложные углеводы и жиры. В результате они становятся полноценным приёмом пищи.

Помимо этого, супы позволяют увеличить количество овощей, а значит, пищевых волокон, витаминов и других микроэлементов в рационе человека. Приготовление супа может стать отличным поводом добавить в рацион большее количество разнообразных овощей и попробовать что-то новое.

Для людей, которые хотят похудеть, включение в рацион супов может стать способом уменьшения калорийности рациона. Ведь за счёт высокого содержания воды суп обладает более низкой энергетической ценностью.