Жизнь
13:20, 27 декабря 2023
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Россиянам рассказали, в какие регионы придёт собачий холод в конце года

Зима сейчас в самом разгаре, поэтому морозами никого не удивишь. Правда, в некоторых регионах температура в ближайшие дни будет аномальной даже по зимним меркам — от 47 до 51 градуса мороза. Такой холод, например, будет стоять в Якутии. О том, какие ещё территории ждёт аномально холодное завершение года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Freepik/pvproductions

Freepik/pvproductions

По его словам, холода надвигаются на Архангельскую, Вологодскую, Амурскую области, Камчатку, Якутию и другие регионы России. В Архангельской области, например, 29−31 декабря температура будет на 7−11 градусов ниже нормы. На 8−10 градусов ниже нормы также ожидается в Коми и Вологодской области. Сильные морозы надвигаются и на Дальний Восток.

Метеоролог рассказал, что с 27 по 31 декабря:

  • в Якутии будет до –51 градуса;
  • в Магаданской области — до –47 градусов;
  • на Чукотке — до –48 градусов;
  • на Камчатке — до –36 градусов;
  • в Хабаровском крае — до –44 градусов;
  • на Сахалине — до –27 градусов;
  • в Амурской области — до –41 градуса.

Вильфанд отметил, что это необычно холодная и опасная погода. 1 января 2024 года в этих регионах тоже будет холодно, добавил он.

А в некоторых регионах, наоборот, довольно тепло. О том, где в России сейчас можно «погреться», рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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