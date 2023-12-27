Россиянам рассказали, в какие регионы придёт собачий холод в конце года
Зима сейчас в самом разгаре, поэтому морозами никого не удивишь. Правда, в некоторых регионах температура в ближайшие дни будет аномальной даже по зимним меркам — от 47 до 51 градуса мороза. Такой холод, например, будет стоять в Якутии. О том, какие ещё территории ждёт аномально холодное завершение года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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По его словам, холода надвигаются на Архангельскую, Вологодскую, Амурскую области, Камчатку, Якутию и другие регионы России. В Архангельской области, например, 29−31 декабря температура будет на 7−11 градусов ниже нормы. На 8−10 градусов ниже нормы также ожидается в Коми и Вологодской области. Сильные морозы надвигаются и на Дальний Восток.
Метеоролог рассказал, что с 27 по 31 декабря:
- в Якутии будет до –51 градуса;
- в Магаданской области — до –47 градусов;
- на Чукотке — до –48 градусов;
- на Камчатке — до –36 градусов;
- в Хабаровском крае — до –44 градусов;
- на Сахалине — до –27 градусов;
- в Амурской области — до –41 градуса.
Вильфанд отметил, что это необычно холодная и опасная погода. 1 января 2024 года в этих регионах тоже будет холодно, добавил он.
А в некоторых регионах, наоборот, довольно тепло. О том, где в России сейчас можно «погреться», рассказали тут.