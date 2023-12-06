Россиянам рассказали, в каком возрасте можно ставить брекеты

Когда начинают ставить брекеты

Когда появляются зубы — и даже только молочные , если это необходимо. Чаще всего брекеты начинают устанавливать детям с 6–7 лет для выравнивая передних постоянных зубов после расширения челюсти, если те выросли неровно.

«Примерно в возрасте девяти лет детям можно ставить частичную брекет-систему — когда брекеты устанавливаются не на все зубы. Подросткам 12–14 лет, у которых все зубы сменились на постоянные, уже можно проводить полное ортодонтическое лечение», — говорит врач.

Когда заканчивают ставить брекеты

Верхней возрастной границы для установки брекет-систем не существует. В целом прикус можно исправлять и в 70 лет, если вокруг зубов сохранились связки, которые отвечают за чувствительность и амортизацию при смыкании. Если их нет, а такое бывает редко — из-за травмы или срастания зуба с окружающими травмами, то зуб передвинуть не получится.

Зачем вообще ставят брекеты и не больно ли это

Для юных пациентов (а больше их родителей) важны и эстетика, и функциональность: чтобы зубы выполняли свои функции и хорошо выглядели. Возрастных пациентов всё же больше заботит функциональность — например, они устанавливают брекеты, когда готовятся к восстановлению отсутствующих зубов.