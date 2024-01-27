Россиянам рассказали, зачем прижигать слизистую носа и кому это поможет

Для чего нужно «прижигание слизистой» (вазотомия носовых раковин)

Основная цель — уменьшить объём нижних носовых раковин путём воздействия на сосуды полости носа, отметила врач.

По её словам, чаще всего для выполнения процедуры используют современное медицинское оборудование, например, лазер или коагулятор. Название методики зависит от используемого хирургического инструмента. Например, это может быть лазерная вазотомия или радиоволновая вазотомия (коагуляция) нижних носовых раковин.

Кому рекомендовано

Козырева отметила, что этот хирургический подход вполне оправдан, если пациент:

страдает хроническим ринитом ;

; у него отсутствует адекватное носовое дыхание;

при этом исключены все виды специфического ринита (например, аллергический ринит, ринит беременных и так далее);

заболевание протекает длительно и в течение 6-12 месяцев не поддаётся консервативной терапии (были пройдены курсы кортикостероидного назального спрея в сочетании с другими препаратами).

Также эта методика используется при рецидивирующих носовых кровотечениях — она носит название «коагуляция кровоточащего сосуда», рассказала врач. В некоторых случаях методика применима и к пациентам с аллергическим ринитом. Такие работы уже проводились и есть публикации с положительным, но чаще всего временным эффектом.

Требуется ли особая подготовка и госпитализация

Госпитализация не потребуется — сразу после выполнения процедуры пациента отпустят домой. До выполнения вмешательства врачи могут попросить сдать несколько важных анализов, а также расспросить про аллергические реакции и сопутствующие заболевания, отметила Козырева.

«Длится вмешательство недолго — около 30 минут вместе с проведением местной анестезии. Оно не требует установки тампонов в нос, и благодаря этому послеоперационный период протекает очень бережно. После процедуры врач должен дать инструкции, как ухаживать за носом дома, чтобы эффект был максимально стойким, а период заживления в носу не приносил большого дискомфорта».

Кому противопоказана методика

Здесь есть несколько ключевых моментов. По словам врача, это: