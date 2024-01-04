Россиянам разрешили не радоваться в праздники. Как же так?

По словам эксперта, в Новый год некоторые люди чувствуют грусть, и это нормально. Всё зависит от того, как прошёл предыдущий год: может быть была потеря близкого человека, а может тяжёлое расставание. Эти чувства важно признавать, видеть и проживать.

Стоит опираться исключительно на свои чувства, ведь все люди разные, говорит специалист. Если вы не хотите, то можно и не радоваться, уточнила она. «Нужно прислушиваться к себе: а как я чувствую себя в праздники, а с чем я в этом году, а что я успел или реализовал, чему я радовался в прошлом году?» — добавила Сорочан в разговоре с aif.ru.

Психолог также добавила, что на новогодних праздниках совершенно не обязательно строить какие-то масштабные планы. Всё зависит от того, каким был этот год лично у вас. Если он был насыщен на события, то стоит дать организму отдохнуть.

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