Россиянам разрешили смотреть «Слово пацана»

Сериал режиссёра Жоры Крыжовникова вышел в онлайн-кинотеатрах Start и Wink 9 ноября. В главных ролях — Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев и другие. Картина повествует о разгуле молодёжных группировок в Казани конца 1980-х. Сценарист фильма Андрей Золотарёв ранее объяснил, что сериал рассказывает о том, как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу».

Правда, так считают не все. 4 декабря председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала Следственный комитет и Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана». Она также попросила ведомства дать оценку действиям режиссёра и тех, кто выпустил сериал и дал разрешение на прокат.

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор по той же причине. По её мнению, сериал «стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — "казанского феномена" и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодёжи».

Дело в том, что некоторые подростки в Татарстане уже стали подражать героям сериала. В Telegram стали появляться каналы, названные в честь известных казанских ОПГ. В них пользователи выкладывают видео потасовок.

В общем, проверка Роскомнадзора никаких нарушений не выявила, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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