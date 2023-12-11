Россиянам разрешили смотреть «Слово пацана»
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», который всего месяц назад появился на российских стримингах, вызвал неоднозначную реакцию общественности: кто-то благодарит создателей за рассказ о казанских реалиях 80-х и за то, что они обнажили проблему подростковой преступности, а другие требуют запретить из-за негативного влияния на молодёжь. Были и те, кто настоял на проверке Роскомнадзора. В ведомстве всё изучили и не нашли нарушений законодательства.
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"/kinopoisk.ru
Сериал режиссёра Жоры Крыжовникова вышел в онлайн-кинотеатрах Start и Wink 9 ноября. В главных ролях — Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев и другие. Картина повествует о разгуле молодёжных группировок в Казани конца 1980-х. Сценарист фильма Андрей Золотарёв ранее объяснил, что сериал рассказывает о том, как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу».
Правда, так считают не все. 4 декабря председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала Следственный комитет и Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана». Она также попросила ведомства дать оценку действиям режиссёра и тех, кто выпустил сериал и дал разрешение на прокат.
Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор по той же причине. По её мнению, сериал «стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — "казанского феномена" и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодёжи».
Дело в том, что некоторые подростки в Татарстане уже стали подражать героям сериала. В Telegram стали появляться каналы, названные в честь известных казанских ОПГ. В них пользователи выкладывают видео потасовок.
В общем, проверка Роскомнадзора никаких нарушений не выявила, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
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