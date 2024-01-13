Россиянам развеяли шесть мифов о вине и один о коньяке

Миф vs правда. 7 главных стереотипов о вине и коньяке

1. «Красное вино — к мясу, белое — к рыбе»

На самом деле: красное вино может идеально подходить к рыбе, а белое — к мясу. Например, лёгкое белое мясо (курица, индейка) можно сочетать с насыщенными белыми винами, а плотную рыбу вроде тунца — с лёгкими и кислотными красными.

2. «Белое вино делают из белого винограда, а красное — из красного»

На самом деле: красные вина можно сделать только из красных сортов винограда, а белые — и из белых, и из красных.

3. «Все вина нужно подавать холодными»

На самом деле: практически все вина нужно подавать охлаждёнными до определённой температуры. Для тихих белых оптимально 10−12 градусов, для красных 16−18, а для игристых — 5−8 градусов.

«Кстати, игристые вина идеально ведут себя в том случае, если бутылка лежит в кулере со льдом», — отметила специалист.

4. «Крышка вместо пробки — признак дешёвого вина»

На самом деле: определить стоимость вина по винтовой крышке невозможно. Сейчас под такой пробкой есть и вина из массмаркета, и коллекционные дорогие образцы вроде немецкого рислинга с лучших виноградников.

Винтовые пробки позволяют значительно снизить риск пробковой болезни — одного из самых распространённых дефектов вин. В отличие от натуральной корковой пробки, винт не рассыхается, поэтому лучше защищает вино от избыточного контакта с кислородом.

5. «Чем дороже алкоголь, тем он качественнее»

На самом деле: цена — весьма косвенное мерило качества вина. Она складывается из множества факторов: и экономических (затрат на виноградник и производство, логистики, масштабов), и, скажем так, репутационных (имиджа винодельческой зоны, производителя), объяснила Рощина.

6. «Вкус вина зависит от бокала»

На самом деле: определённые форма и объём помогают раскрыть ароматику, изменить вкусовую структуру вина, например, смягчить танины в красном и сделать его более мягким и бархатистым. Но ни один бокал в мире кардинально не сможет изменить к лучшему простое, базовое вино.

7. «Коньяк надо пить подогретым»

На самом деле: идеальная температура подачи коньяка колеблется от 20 до 25 градусов — приблизительно столько круглый год поддерживается в квартирах. Согревая уже тёплый коньяк, можно легко нарушить гармонию ароматов, созданную мастерами погребов коньячных домов.