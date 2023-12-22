Россиянам с детьми предложили выделить деньги на закрытие ипотеки
Собственное жильё — одна из важных составляющих в жизни для любого человека, а уж семьи с детьми тем более нуждаются в своём гнёздышке. Хорошие новости: «Известия» узнали, что последним могут начать давать до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки. Соответствующий законопроект уже готовятся направить на заключение в правительство. Платить предлагают от 500 000 до 700 000 рублей — суммарно сумма составит 1,8 млн рублей.
В пояснительной записке сказано, что законопроект направлен на существенное изменение демографической ситуации в России, перелом существующих сейчас негативных тенденций. Один из авторов — глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Также в документе приведены данные статистики. По информации Росстата, до 2035 года естественный прирост населения при лучшем прогнозе будет 349 000 человек в год, а в худшем случае — минус 856 000 человек в год. Плюс отмечено плавное повышение коэффициента демографической нагрузки с 786 на 1000 трудоспособных в 2018 году до 911 нетрудоспособных в 2036 году.
«Таким образом, даже при наиболее позитивном прогнозе суммарный коэффициент рождаемости составит не более 2,033 ребёнка, а в худшем случае будет 1,525 ребёнка, что означает неминуемую демографическую яму и депопуляцию», — отмечено в документе.
По мнению авторов законопроекта, исправить эту ситуацию уже пытаются с помощью отдельных мер господдержки семей с детьми, но их недостаточно. Они считают, что поощрять необходимо не просто рождаемость, а многодетность.
«Одним из эффективных инструментов может стать введение механизма поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей, причём с появлением каждого нового ребёнка выплаты от государства повышаются», — рассказал «Известиям» Миронов.
Вот как предлагают поощрять семьи с детьми:
- первый ребёнок — 500 000 рублей;
- второй — 600 000 рублей;
- третий — 700 000 рублей.
Соответственно, в целом семьи с детьми смогут получить на погашение ипотеки до 1,8 млн рублей.
Повышение взноса по льготной ипотеке
До этого Минфин предложил до 30% увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Таким образом мнистерство хочет охладить рынок жилищного кредитования и увеличить адресность льготной ипотеки. Вот что предложили:
- увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30%;
- уменьшить максимальный размер кредита для жителей Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 млн до 6 млн рублей;
- ограничить возможность заёмщиков брать сразу несколько ипотечных кредитов в рамках льготных программ;
- ограничить размер предельной долговой нагрузки заёмщика (не должна быть больше 50% доходов с учётом выдачи льготного кредита);
- установить требования к уровню дохода россиян, которым доступны льготные кредиты.