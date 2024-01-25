Жизнь
Опубликовано 25 января 2024, 16:40
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Россиянам запретили стирать джинсы чаще 5 раз за сезон

Джинсы в последнее время стали универсальным элементом почти любого образа. Они сгодятся и для работы, и для прогулки, и для выставки. Правда, из-за частых стирок они могут довольно быстро терять цвет. О том, как правильно стирать джинсы, чтобы они прослужили дольше, «Газете.Ru» рассказала руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова.
Freepik

Freepik

По словам эксперта, изделия из денима стирать часто не нужно — достаточно пяти раз в сезон. Небольшие пятна всегда можно протереть влажной салфеткой.

Перед стиркой важно застёгивать все пуговицы и молнии, а ещё выворачивать изделие. Стоит присмотреться к рекомендациям на ярлыке, но есть и универсальные советы: не стирайте джинсы при температуре выше 30 градусов, используйте гель для стирки джинсовых или цветных тканей. Так цвет штанов будет радовать дольше. Эксперт уточнила, что джинсовые вещи стоит стирать отдельно, чтобы избежать неприятных сюрпризов в виде окрашивания других изделий.

Кстати, кондиционер добавит джинсам мягкости, а кислородный отбеливатель в составе средства для стирки эффективнее справится с пятнами. Если пятна очень заметные, то лучше их предварительно обработать пятновыводителем. Перед сушкой деним стоит хорошо расправить. Сушить нужно с изнанки.

Джинсы остаются актуальным элементом гардероба уже много лет. Но есть вещи, которые уже точно вышли из моды. О них можно узнать тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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