Россияне купили билеты в несуществующий вагон, но вместо Хогвартса приехали в Екатеринбург

Неприятности произошли у пассажиров «Орлана». Для них этот поезд очень удобный — от Челябинска до Екатеринбурга можно добраться всего за четыре часа. И самое интересное, что билеты с указанием мест начали продавать совсем недавно — 10 декабря. Но ошибочка вышла меньше чем через месяц.

Один из героев этого недоразумения рассказал, что пришедшим на поезд сказали занимать свободные места.

«В итоге наши места заняли люди, у которых такие же места, но в том вагоне, которого нет. Нам чуть драться не пришлось за свои места. Кое-как отвоевали!» — поделился он с chel.kp.ru.

В пресс-службе Свердловской пригородной компании объяснили, что вагонов было два, а не три по техническим причинам, и извинились за неудобства.

О том, как делить место у столика в поезде, можно узнать в этом материале.