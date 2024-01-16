Россияне налегли на алкоголь, испортив блестящую статистику

Государство за последние годы сделало многое, чтобы люди меньше пили. Роль сыграли ограничения на продажу алкоголя и развитие культуры ЗОЖ, отметила директор ННЦ наркологии (филиал НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского) Татьяна Клименко.

На фоне всех этих мер даже умирать от отравления алкоголем за последние 15 лет стали меньше — всего 7 человек на 100 000 населения, а не 15, как было раньше, добавила Клименко.

Оптимистичную статистику подпортил период пандемии, считают в Минздраве. В ведомстве уверены, что люди стали больше пить в сложные времена коронавируса, а ещё из-за того, что «инфляция опережает повышение акцизов на алкоголь».

Но есть и другие причины — во всём мире (и Россия не исключение) меняется сам характер зависимости. Современная молодёжь чаще попадает в нехимические виды зависимости — такие как, например, чрезмерное увлечение смартфоном (номофобия), заявил врач-психиатр, нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.

Он добавил, что роль также сыграли «социально-экономические потрясения, усиление геополитических противостояний и санкционного давления».

Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медуниверситета Владимир Менделевич в беседе с «Коммерсантом» добавил, что в последние годы резко увеличивается количество алкогольных психозов. В таком состоянии оказываются только люди в тяжёлой стадии зависимости.

Ранее врач рассказала, как алкоголь на самом деле влияет на организм. Последствия и правда пугающие.