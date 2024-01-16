Жизнь
05:00, 16 января 2024
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Россияне налегли на алкоголь, испортив блестящую статистику

Исследование Росстата показало, что в России вновь стало расти число пьющих. По статистике, с 2010 по 2021 год количество людей с диагнозом «алкогольная зависимость» сократилось почти вдвое — со 100 000 до 53 000 человек. Но уже в 2022 году тенденция изменилась — было выявлено 54 200 таких пациентов. Эксперты рассказали, почему россияне стали больше пить.
Freepik

Freepik

Государство за последние годы сделало многое, чтобы люди меньше пили. Роль сыграли ограничения на продажу алкоголя и развитие культуры ЗОЖ, отметила директор ННЦ наркологии (филиал НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского) Татьяна Клименко.

На фоне всех этих мер даже умирать от отравления алкоголем за последние 15 лет стали меньше — всего 7 человек на 100 000 населения, а не 15, как было раньше, добавила Клименко.

Оптимистичную статистику подпортил период пандемии, считают в Минздраве. В ведомстве уверены, что люди стали больше пить в сложные времена коронавируса, а ещё из-за того, что «инфляция опережает повышение акцизов на алкоголь».

Но есть и другие причины — во всём мире (и Россия не исключение) меняется сам характер зависимости. Современная молодёжь чаще попадает в нехимические виды зависимости — такие как, например, чрезмерное увлечение смартфоном (номофобия), заявил врач-психиатр, нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.

Он добавил, что роль также сыграли «социально-экономические потрясения, усиление геополитических противостояний и санкционного давления».

Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медуниверситета Владимир Менделевич в беседе с «Коммерсантом» добавил, что в последние годы резко увеличивается количество алкогольных психозов. В таком состоянии оказываются только люди в тяжёлой стадии зависимости.

Ранее врач рассказала, как алкоголь на самом деле влияет на организм. Последствия и правда пугающие.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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