Россияне оставили обращение к мэру на гигантских сугробах. Он сразу пообещал всё убрать

По словам Кстенина, службы работают круглосуточно, но очень сильно подвели управляющие компании.

Горожане не стали вдаваться в подробности, а просто написали на кучах снега: «Кстетин, где техника?», «Гора имени Кстенина».

«Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет — будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку», — рассказал в Telegram мэр Воронежа.

Также Кстенин поблагодарил жителей за то, что они с пониманием относятся к трудностям и помогают соседям раскапывать машины и приводить свои дворы в порядок.

До этого в новости попал мэр Казани. Он предложил стирать пакеты — как в 90-е, помните? Но его посыл вовсе не ради экономии.