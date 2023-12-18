Россияне оставили обращение к мэру на гигантских сугробах. Он сразу пообещал всё убрать
В декабре многие российские города успело завалить снегом под завязку, но далеко не везде смогли оперативно расчистить улицы. Пример тому — Воронеж. Там коммунальщики подзадержались, поэтому жители решили оставить на высоких сугробах послания мэру. Градоначальник Вадим Кстенин объяснил ситуацию и пообещал убрать снежные завалы.
По словам Кстенина, службы работают круглосуточно, но очень сильно подвели управляющие компании.
Горожане не стали вдаваться в подробности, а просто написали на кучах снега: «Кстетин, где техника?», «Гора имени Кстенина».
«Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет — будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку», — рассказал в Telegram мэр Воронежа.
Также Кстенин поблагодарил жителей за то, что они с пониманием относятся к трудностям и помогают соседям раскапывать машины и приводить свои дворы в порядок.
До этого в новости попал мэр Казани. Он предложил стирать пакеты — как в 90-е, помните? Но его посыл вовсе не ради экономии.