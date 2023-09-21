Россияне отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Что можно и нельзя в этот день

Как появился праздник

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы всегда 21 сентября. С этого дня начинается церковный, богослужебный год. Завершается год 28 августа — в день Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).

Рождество Богородицы — один из 12 самых главных праздников у православных христиан. Отмечать его начали в V веке. При этом в Евангелие нет никаких сведений о рождении Девы Марии, отметил в беседе с РИА «Новости» глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов. Также достоверно неизвестно, где родилась Мария — то ли это был Иерусалим, то ли Назарет.

О рождении Богородицы говорится в раннехристианскиом апокрифе Протоевангелие Иакова, то есть в неканоническом религиозном произведении. Также о нём известно из наследия святых отцов — учителей Церкви — святого Модеста Иерусалимского и преподобного Иоанна Дамаскина.

В апокрифе рассказывается о супружеской паре — Иоакиме из рода царя Давида и Анне — дочери священника. В древнем Израиле священником мог стать только человек из рода Аарона – брата ветхозаветного пророка Моисея, через которого Бог даровал народу Израиля десять заповедей. Козлов Напомнил, что Спаситель, по ветхозаветному пророчеству, должен был быть потомком царя Давида.

Иоаким и Анна были благочестивыми людьми, но не имели детей до самой старости. Супруги усердно молились о ниспослании ребёнка. И однажды Анне явился ангел и сообщил, что их молитвы услышаны. Он также сказал, что в семье родится девочка и что она будет «выше всех земных дочерей». По наказу свыше ребёнка нарекли Марией.

Почему Рождество Богородицы — важный праздник

Священник Николай Савченко в беседе с «360» отметил, что Мария была избрана Богом. Именно через неё Господь решил привести в мир своего Сына, поэтому в богослужебных песнопениях рождение Девы Марии называют началом спасения.

О рождении Марии не узнал никто, кроме её близких родственников. Однако это событие изменило мир и историю человечества навсегда. По словам Максим Козлова, это подчёркивает, что никто не знает, где, когда и через кого действует Бог.

«Этот праздник призывает нас к тому, чтобы мы никогда не считали собственный жизненный выбор и свои поступки маловажными, незначительными, не думали, что если мы маленькие неприметные люди, то от нас ничего не зависит и ответственности на нас нет», — объяснил протоиерей.

Как верующему отметить Рождество Пресвятой Богородицы

Накануне Рождества Богородицы в храмах начинаются всенощные бдения. Утром верующие приходят на праздничную литургию. Православные молятся Божией Матери, просят о благополучии для себя и близких.

В народе праздник называли «Малой Пречистой». Раньше он совпадал с окончанием сбора урожая. И чем больше крестьяне собирали зерна, овощей, фруктов, тем масштабнее были гулянья, рассказал Максим Козлов. Люди варили пиво, закалывали скот для праздничного стола и пекли пироги. Ну и конечно, благодарили Богородицу за помощь.

Как можно догадаться, в Рождество Пресвятой Богородицы есть можно всё, в том числе мясо. Однако, если 21 сентября приходится на среду, то мясо и молочные продукты непозволительны. При этом разрешается есть рыбу и растительное масло.

Что не принято делать в праздник

В целом 21 сентября у верующих принято отдыхать, проводить день в молитве и помощи нуждающимся. То есть нежелателен тяжёлый физический труд, привычные домашние дела — стирка, уборка по дому, готовка и т.п. Но это касается всех важных православных праздников, не только Рождества Богородицы.

«Мы живём в другое время, поэтому следуем определённому графику. Нам трудно отдыхать из-за светских дел. Желательно после работы посетить церковь », — сказал священник Максим Козлов.

Что строго воспрещается — так это отказывать в поддержке нуждающимся. Мария была милосердной и сострадательной, поэтому любая в праздник приветствуется любая бескорыстная помощь, добавил священник.