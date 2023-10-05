Россияне приняли участие в соревнованиях по лени. Как думаете, кто победил?

Соревнования по лени прошли в деревне Брезна в Черногории. Начались они ещё 18 августа, и с тех пор участники лежали на своих спальных мешках — в этом и заключалась суть странного и отнюдь не лёгкого конкурса.

Условия были жёсткие, это вам не марафонский бег. Участникам запрещалось не только вставать, но и сидеть. Вставать можно было только 3 раза в день на 15 минут, чтобы умыться и сходить в туалет. Даже еду и питьё лентяям давали организаторы.

И всё это ради главного приза — €1000. Ну ещё ради возможности ничего не делать, чего уже греха таить. Всего в соревнованиях принял участие 21 человек. Но победили не россияне, а хозяева конкурса — уроженцы Черногории 23-летние Филипп Кнежевич и Лидия Маркович. При этом Филипп галантно уступил Лидии право называться победительницей в СМИ.

У соревнования был ещё и определённый идеологический посыл. Организаторы рассказали, что хотели отправить «всем югославским народам и политикам послание: любовь и единство решают всё».

А вообще столько лежать — крайне опасно для здоровья. В какой-то момент семья Лидии Маркович сама предложила ей заплатить €1000, лишь бы девушка встала. Надеемся, ходить она не разучилась.

Если соревнования по лежанию вам кажутся странными и опасными, то вот вам добавочка: в США устроили конкурс по поеданию ультраострых чипсов One Chip Challenge. Увы, гастрономическая битва закончилась смертью участника.