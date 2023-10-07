Россияне рассказали, где хотят жить на пенсии. И это не Москва

Эксперты узнали, где бы россияне хотели купить квартиру в новостройке для жизни на пенсии или для работы на удалёнке. 41% опрошенных предпочли бы осесть в Краснодарском крае. Там их устраивает климат и близость к морю. Половина опрошенных заявила, что не прочь сдавать квартиру у моря в высокий сезон, если бы это было не единственное их жильё. К слову, средняя цена за квадратный метр в регионе составляет 253 500 рублей.

29% респондентов хотели бы проживать в Московской области. Здесь, по их мнению, есть всё необходимое для комфортной жизни, но вот цены, в том числе и на жильё, ниже (средняя цена за квадратный метр 181 000 рублей). Причём не все россияне хотели бы жить именно в ближнем поясе столицы, около трети заявили, что их устроили бы Коломна, Звенигород, Подольск или Серпухов.

На третьем по привлекательности месте — Калининградская область. Там хотели бы поселиться около 13% респондентов — их манит мягкий климат, близость моря и спокойный ритм жизни. Стоимость жилья там ещё ниже — 134 600 за квадратный метр. Правда, у моря крыша над головой обойдётся сильно дороже.

В топ-3 не вошли ни Москва, ни Санкт-Петербург. В столице не против проживать лишь 9% респондентов. Их привлекает лучший в стране уровень развития городской среды и инфраструктуры, доступные развлечения и разнообразные программы для пенсионеров. Единственное, что их останавливает — высокая стоимость жилья. Средняя стоимость метра в столице — 440 800 рублей. Ещё 6% хотели бы проживать в Северной столице. Она покорила россиян своими красотами и большим количеством музеев.

О том, что пенсионеру нужно знать о налоговом вычете при покупке квартиры, «Секрет» объяснил в этом материале.