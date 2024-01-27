Россияне ринулись брать кредиты на авто с пробегом. Грустная статистика

В банке «Открытие» подсчитали, что на покупку подержанных авто россияне в 2023 году потратили мощные 5,8 трлн рублей, из которых 890 млрд были кредитными. В 2022-м ситуация была другая: тогда сумма автокредитов занимала всего 361 млрд из 4,3 трлн рублей. При этом представительница банка Марина Дембицкая объяснила такой рост кредитов расширением рынка и увеличением цен на нём.

Начальник управления партнёрских продаж автомобилей ВТБ Владимир Высоцкий считает, что в 2024 году ситуация будет совсем другой — россияне реже будут брать кредиты на б/у-авто и станут чаще посматривать на новые машины. А всё потому что российский авторынок насыщается китайскими машинами в разных ценовых сегментах.

Ранее эксперты рассказывали, что нужно обязательно проверить перед покупкой авто с пробегом, чтобы не встрять на деньги. Узнать об этом можно здесь.