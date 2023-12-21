Россияне смогут увидеть ночью падающие звёзды. Когда и как смотреть

«На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря, приходится пик действия метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час», — сообщили в Московском планетарии. Поток продлится до 25–27 декабря.

В чём суть явления? Каждый декабрь Земля проходит через орбиту кометы 8P/Tuttle. Когда комета движется вокруг Солнца, она оставляет за собой поток пыли и мелких обломков. Когда Земля пересекает этот поток, мелкие частицы попадают в атмосферу и сгорают, создавая яркие следы на ночном небе. Эти следы и называют метеорами или «падающими звёздами».

Метеорный поток получил название «звездопад Урсиды» из-за того, что точка, откуда кажется, что «падают звёзды», находится возле созвездия Малой Медведицы (Ursa Minor). Урсиды — самый северный метеорный поток, поэтому наблюдать его возможно только из Северного полушария в течение всей ночи над северным горизонтом.

В прошлом Урсиды давали вспышки до 90–120 метеоров в час, но обычная их активность в последние годы малая — около 10 метеоров в час. Наблюдать метеоры можно при ясной погоде на всей территории России. Причём увидеть их можно невооружённым глазом, однако нужно, чтобы совпали два условия: максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

« Условия наблюдения Урсид в 2023 году – не совсем благоприятные . Луна стремится к полнолунию (27 декабря) и помешает наблюдению метеоров», — отметили в Московском планетарии.

И всё же если воспользоваться телескопом или другими оптическими приборами, заметить метеоры можно. А ещё можно скачать приложение с картой звездного неба и хотя бы так понаблюдать за явлением.