Россияне смогут вернуть деньги за лечение питомца. Но не все

Суть законопроекта

Законопроект о налоговом вычете за медуслуги по лечению домашних животных 26 января направит в правительство фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Необходимость нововведения объяснили тем, что хозяевам питомцев приходится тратиться на их лечение, обследование и ежегодную вакцинацию, при этом все услуги платные даже в государственных ветеринарных клиниках.

Также в пояснительной записке провели параллель с социальным налоговым вычетом , который россияне могут получить за своё лечение, лекарства и страховые взносы по договору ДМС.

«С точки зрения налогового законодательства мы ничего менять не предлагаем. Просто добавляется ещё одна опция. Это те же, как у физлиц, 13% от потраченной на лечение суммы за календарный год, которая не должна в целом превышать более 120 000 рублей», — объяснил «Известиям» один из авторов законопроекта зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков.

Однако идея налогового вычета для животных упирается в то, чтобы хозяева пушистиков стремились их официально зарегистрировать. По мнению авторов законопроекта, такая мера позволяет властям контролировать популяцию животных, предотвращать неправомерное обращение с ними и снизит число безнадзорных животных.

Регистрация домашних животных

Обязательная регистрация уже идёт в Московской, Ленинградской, Мурманской, Иркутской, Калужской областях, а также в Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области, НАО, Коми, республиках Марий Эл, Бурятия и ЯНАО.

Процедура бесплатна, за исключением чипирования. Последнее — обязательное условие для собак. Но поставить чип могут и другим животным, если это физически возможно и так хочет хозяин.

После система будет хранить данные о питомце и хозяине. Подробнее о том, как это происходит в Московской области, можно прочитать в этом материале.