Успейте вернуть деньги за спорт! Россиянам объяснили, как изменится налоговый вычет в 2024 году

Теперь получить налоговый вычет можно будет более значительным — 13% будут рассчитываться с 150 000 рублей, а не 130 000 (то есть 19 500 рублей вместо 15 600) Новость хорошая, потому что в 2023 году более 178 000 россиян воспользовались возможностью и хоть немного, но компенсировали траты на фитнес, пишет «Объясняем.рф».

Как получить налоговый вычет за спорт?

Нужно собрать документы: договор об оказании услуг (можно копию), чек об оплате, а если спортом занимается ребёнок, то нужно его свидетельство о рождении. Нужно выбрать способ получения вычета, есть варианты:

через налоговую (в отделении ФНС нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ и указать реквизиты по возврату денег, отдать копии документов, оригиналы на всякий возьмите с собой);

через работодателя (на сайте ФНС или в отделении нужно подать заявление и прикрепить копии всех нужных документов, а когда через 30 дней придёт уведомление, его нужно будет передать работодателю. Он перестанет вычитать из зарплаты 13%, пока не компенсируется весь вычет).

С 1 января 2024 года оформить вычет станет проще, потому что спортклубы будут отправлять в налоговую все нужные документы сами. А ещё Минспорт работает над тем, чтобы выплачивать компенсацию без заявления, через «Госуслуги».