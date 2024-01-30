Опубликовано 30 января 2024, 04:00
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Россияне угнали такси у слишком медленного водителя
Водители делятся на два типа: те, кто ездит медленно, и те, кто предпочитается мчать с ветерком. Нравиться всем может разное, но самое главное на дороге — это безопасность движения для себя любимого и других людей тоже. Таких правил придерживался и таксист, который вёз двух пьяных мужчин из пригорода Петербурга в сам город на Неве. Только его манера вождения пришлась не всем по душе.
По данным «Фонтанки.ру», 31-летний таксист пришёл в полицию и рассказал, что два мужика навеселе украли у него автомобиль.
Пассажиры хотели, чтобы водитель ехал быстрее, но нарушать скоростной режим парень отказывался. Тогда мужчины стали бить его по спине и угрожать. Водитель вышел из машины, чтобы разобраться с хулиганами, но не успел он оглянуться, как его «хёндэ-солярис» за 1,3 млн рублей отправился в Петербург без него.
Меньше чем через полчаса правоохранители нашли угнанное авто по улице Танкистов в Колпине. Там же отдыхали после вечеринки и угонщики. Их увезли в отдел трезветь, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что россиянин угнал авто бывшего коллеги, чтобы съездить на вокзал за девушкой.